شكرا لقرائتكم وزير الحرس الوطني يوجه بعلاج الشاعر محمد الدحيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجَّه وزير الحرس الوطني، عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بعلاج الشاعر محمد الدحيمي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء مع الشاعر عبر برنامج الراصد، حيث سلط البرنامج الضوء على حالة الشاعر الصحية، فيما ظهر الأخير على فراش المرض وكشف طبيعة مرضه.

أقوى شعراء الخليج

ويعد الشاعر محمد الدحيمي واحدًا من أقوى شعراء الخليج؛ حيث تفرد بأسلوبه الخاص وبقوة المعاني التي تتضمنها قصائده، ولطالما تألق بأمسياته الشعرية التي جذبت إليها عشاق الشعر والثقافة.

صاحب قصيدة تكفي

كما اشتهر الدحيمي، بقصيدته الشعرية الشهيرة تكفي، ونشر العديد من قصائده في مختلف المجلات والصحف.