السعودية اليوم / دوريات المجاهدين بالمنطقة الشرقية تقبض على مقيمين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"



الدمام 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس

قبضت الإدارة العامة للمجاهدين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية السورية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

22:49ت م

0179



الدمام 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقبضت الإدارة العامة للمجاهدين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية السورية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //22:49ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.