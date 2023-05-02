

سيئول 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 15714 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 10 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و497 حالة.

// انتهى //

07:03ت م

0006



سيئول 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 15714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 31 مليونا و192 ألفا و401 حالة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 10 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و497 حالة.// انتهى //07:03ت م0006

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.