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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات

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الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.96 ريال، 63.72 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.05 ريال، 58.41 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.09 ريال، 55.76 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.22 ريال، 47.79 دولار.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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