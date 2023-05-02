شكرا لقرائتكم مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما سجلت مدينتا القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة 39 مئوية، وشرورة 38 مئوية، ووادي الدواسر 37 مئوية، والمدينة المنورة والرياض وجازان والخرج والأحساء وينبع والعلا والقنفذة 35 مئوية، وجدة والدمام وبريدة ونجران والدوادمي والصمان والدهناء 33مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: القريات وطريف 12مئوية، وأبها 14 مئوية، وسكاكا والطائف 15مئوية، وتبوك وحائل والباحة وعرعر 16 مئوية، والدوادمي ورفحا 17 مئوية، وبريدة والمجمعة والعلا 18 مئوية، والصمان والوجه 19 مئوية، والمدينة المنورة والدهناء وبيشة وحفر الباطن وينبع 20 مئوية، والرياض 21 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصاحبها زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.