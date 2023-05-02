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الموارد البشرية توضح موقف العائل الموقوف خدماته

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الرياض - محمد الوسيري - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف عائل الأسرة الذي يتم وقف خدماته من الحصول على الدعم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال وقف خدمات العائل تتم إضافته كتابع للأسرة التي تتواجد في ذات المسكن، بعد اختيار عائل آخر عند تقديم الطلب.

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وأشارت إلى أنه يمكن ابتداءً من عمر (18) سنة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل بشرط تقديم ما يثبت الاستقلالية، لكن إذا كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كل أفراد الأسرة.

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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