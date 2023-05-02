شكرا لقرائتكم استشاري نفسي يحذر من الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعض الموظفين ينهمك في أداء مهام العمل اليومي دون أن يلتفت إلى حياته الشخصية، مما يتسبب في تعرضه لما يُعرف بالاحتراق الوظيفي.

وفي هذا السياق، حذر د. منصور العسيري استشاري علم النفس، من خطورة الاحتراق الوظيفي وضغوطات العمل التي يتعرض لها الموظف في بيئات العمل المختلفة بسبب سلوكيات خاطئة.

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بيئة العمل والاحتراق الوظيفي

وقال العسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اترك مساحة فارغة في جدولك”، موضحاً أن أحد أهم الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأشخاص والتي تقودهم للإصابة بالاحتراق الوظيفي واعترف أنني أحد هؤلاء الأشخاص هي عدم تركهم مساحة فارغة في جدولهم اليومي”.

تقسيم المهام في اليوم

وتابع العسيري، تجد بعض الموظفين من باب الإنتاجية يقسمون المهام على اليوم كاملاً ولا يتركون مساحة للتجريب والإبداع والتفكير خارج الصندوق”.

وختم د. منصور العسيري بقوله “بسبب هذه السلوكيات في بيئة العمل تصبح أيامهم مع الوقت مجرد مهام رتيبة وملمة”.

أعراض خطيرة للاحتراق الوظيفي

يذكر أن الاحتراق الوظيفي أو الإنهاك الوظيفي هو نوع خاص من التوتر المرتبط بالعمل، فهو حالة من الإرهاق البدني أو النفسي تتضمن أيضًا إحساسًا بتراجع الإنتاجية وفقدان الهوية الشخصية، ومن أعراضه القلق والتوتر والتعرق والشعور بالضغط الشديد أمراض القلب والضغط الشعور بالحزن والعزلة الاجتماعية.