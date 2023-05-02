السعودية اليوم / 2711 عملية نفذها تخصصي بريدة في الربع الأول من السعودية اليوم 2023



الرياض 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

أنجز مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م أكثر من 2711 عملية جراحية للمرضى موزعة على 14 تخصصاً طبياً جراحياً.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن العمليات الجراحية المنفذة شملت عدداً من التخصصات الطبية لأقسام المستشفى المختلفة، إضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة التابعة المستشفى، حيث جاءت عمليات الجراحة العامة الأكثر تنفيذاً مسجلة 617 عملية، في حين جاءت عمليات مركز العيون بواقع 553 عملية، في حين بلغت عمليات المسالك البولية 283 ، وعمليات مركز العقم 258 ، وجراحات العظام 243 عملية.

وبيّن أن مجموع عمليات جراحات المناظير بلغ 241 ، فيما بلغت عمليات جراحة الأنف والإذن والحنجرة 201 ، وجراحات الحروق والتجميل 93 ، وجراحات الأوعية الدموية 90 ، وجراحة الأشعة التشخيصية 12 ، وجراحة الأعصاب 32 ، وجراحة الأسنان والفكين 33 ، ومركز الأسنان 44 ، جراحة الصدر 11 عملية.

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10:27ت م

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