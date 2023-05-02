السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تنفذ جولات ميدانية على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة



مكة المكرمة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ جولات ميدانية عدة، وذلك في سبيل القضاء على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم، حسب الإجراءات و الأنظمة البلدية .

وأسفرت الجولات الميدانية والرقابية عن ضبط 16 مبسطاً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومركبة اُستخدمت في نقل اللحوم بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم إتلاف الكمية كاملة فوراً والتي تقدر بـ 100 كجم بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أزالت الإدارة العامة للنظافة بالأمانة ما يقارب 35 طناً من المخلفات مجهولة المصدر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة للأمانة، وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة عناصر التشوه البصري وإزالة جميع مسبباته والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام بـالعاصمة المقدسة، مؤكدة على الصعيد ذاته أهمية تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات والظواهر والممارسات التي قد تؤثر على عملية سلامة المواد الغذائية المعروضة عبر تطبيق بلدي، حيث إن ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية

// انتهى //

10:32ت م

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مكة المكرمة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ جولات ميدانية عدة، وذلك في سبيل القضاء على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم، حسب الإجراءات و الأنظمة البلدية .وأسفرت الجولات الميدانية والرقابية عن ضبط 16 مبسطاً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومركبة اُستخدمت في نقل اللحوم بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم إتلاف الكمية كاملة فوراً والتي تقدر بـ 100 كجم بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أزالت الإدارة العامة للنظافة بالأمانة ما يقارب 35 طناً من المخلفات مجهولة المصدر.وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة والمشتركة للأمانة، وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة عناصر التشوه البصري وإزالة جميع مسبباته والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام بـالعاصمة المقدسة، مؤكدة على الصعيد ذاته أهمية تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات والظواهر والممارسات التي قد تؤثر على عملية سلامة المواد الغذائية المعروضة عبر تطبيق بلدي، حيث إن ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.// انتهى //10:32ت م0016

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