السعودية اليوم / المراكز الصحية بمحافظة خيبر تقدّم خدماتها لأكثر من 35 ألف مستفيد خلال 90 يوماً



المدينة المنورة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

قدّمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة خدماتها لأكثر من 35 ألف مراجع، وذلك خلال الربيع الأول من العام الجاري في مختلف التخصصات الطبية الأولية.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن العيادات العامة بمراكز الرعاية الصحية الأولية خيبر استقبلت 26422 مراجعاً على مدار 90 يوماً، فيما استفاد 3175 مراجعاً من الخدمات الطبية التي تقدمها عيادات الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية التي شهدت إجراء 542 عملية في عيادات الجراحات الصغرى للمستفيدين.

وبيّن التجمع أن الخدمات شملت إجراء 2132 حالة تطعيم للأطفال، إضافة إلى 1568 حالة فحص في المختبرات الطبية، في حين استفادت 566 امرأة من الخدمات المتاحة في عيادات الحوامل بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة .

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10:46ت م

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