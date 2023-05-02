

الأسياح 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

قدم مستشفى الأسياح العام خدماته من خلال قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها الطبية والعلاجية في الربع الأول من العام الجاري 2023م لأكثر من 17841 مستفيداً.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن مجموع المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 11938 حيث استقبلهم القسم وقدم لهم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم ، فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 5903 مستفيدين، ووصل عدد المستفيدين من عيادة الجراحة العامة إلى 279، وعيادات العظام 1182 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1134 مستفيداً ، بينما قدمت عيادة المسالك البولية خدماتها لـ 487 مستفيداً ، وتمكنت عيادة الأطفال من خدمة 552 مستفيداً.

وبلغ عدد المستفيدات من عيادات النساء والولادة 651، فيما سجلت أعداد المستفيدين من عيادة الأنف والأذن والحنجرة 469، وعيادة الأسنان 663 مستفيداً ، وبلغت إحصائية الجلدية 160 مستفيداً، ووصل عدد المستفيدين من قسم العيون 326.

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10:47ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 17 ألفَ مستفيدٍ من خدمات العيادات والطوارئ بمستشفى الأسياح في الربع الأول من العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.