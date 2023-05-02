السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون مع جامعة نجران لتأهيل الخريجين لسوق العمل



الدمام 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

وقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس، اتفاقية تعاون مع جامعة نجران لتدريب وتأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير، وعن جامعة نجران وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشهري.

وأوضحت الدكتورة العمير أن هذه الاتفاقية تعنى بإخراج كوادر شابة بارزة تخدم الوطن، وتساعد في تحقيق رؤية

من جهتها أوضحت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل الآراء والاستشارات المتعلقة بشؤون الخريجين والتعاون في مجال منصات مركز الخريجين خاصة قاعدة بياناتهم، ومنصة التوظيف، والداش بورد أرقام التوظيف، ومنصة البيانات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التواصل مع الشركات والجهات المهتمة بشؤون الخريجين وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات عقد المؤتمرات، وإنشاء الفعاليات المتعلقة بشؤون الخريجين واقتراح وضع آليات التواصل مع الخريجين.

// انتهى //

11:50ت م

0041



الدمام 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسوقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس، اتفاقية تعاون مع جامعة نجران لتدريب وتأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل.ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير، وعن جامعة نجران وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشهري.وأوضحت الدكتورة العمير أن هذه الاتفاقية تعنى بإخراج كوادر شابة بارزة تخدم الوطن، وتساعد في تحقيق رؤية السعودية 2030، مؤكدةً اهتمام جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بشؤون الخريجين، حتى بعد انتهاء مرحلة الدراسة الجامعية من خلال مركز الخريجين والتنمية المهنية، الذي يعنى بالخريجين.من جهتها أوضحت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل الآراء والاستشارات المتعلقة بشؤون الخريجين والتعاون في مجال منصات مركز الخريجين خاصة قاعدة بياناتهم، ومنصة التوظيف، والداش بورد أرقام التوظيف، ومنصة البيانات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التواصل مع الشركات والجهات المهتمة بشؤون الخريجين وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات عقد المؤتمرات، وإنشاء الفعاليات المتعلقة بشؤون الخريجين واقتراح وضع آليات التواصل مع الخريجين.// انتهى //11:50ت م0041

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون مع جامعة نجران لتأهيل الخريجين لسوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.