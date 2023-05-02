

طريف 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 355 جولة رقابية منها 294 لأعمال الرقابة الصحية و61 جولة للأعمال المهنية خلال شهر أبريل الماضي 2023م على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 87 مخالفة وإغلاق منشأة واحدة ومصادرة 125 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا, مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

// انتهى //

12:07ت م

0044





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة الحدود الشمالية تُنفّذ 355 زيارة رقابية بمحافظة طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.