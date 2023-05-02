جامعة شقراء تستضيف اجتماع كليات الحاسب السعودية

استضافت جامعة شقراء اليوم، الاجتماع السادس عشر للجنة كليات الحاسب بالجامعات السعودية ، بمشاركة 30 أكاديميًا يمثلون عمداء كليات الحاسب بالجامعات السعودية، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تعليم الحاسب، وناقشوا عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير مخرجات كليات الحاسب لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

وتخلل الاجتماع لقاء مع رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، الذي أشار إلى أنه بالتزامن مع استضافة الجامعة لهذا الاجتماع للجنة كليات الحاسب فقد توجت الجامعة بالاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والتدريب لبرنامج علوم الحاسب بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات. وتطلع إلى أن تقدم كليات الحاسب عملًا وجهدًا كبيرًا كونها تتعامل مع قطاع مهم ورئيس ترتكز عليه رؤية المملكة 2030، حيث يعد مجال الحاسب وتقنية المعلومات من القطاعات التي توليها قيادتنا الرشيدة اهتمامًا بالغًا إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع لتحقيق النهضة التقنية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الجامعات من أبرزها: دراسة إمكانية التعاون في الخطط الدراسية بين كليات الحاسب، ودراسة إمكانية تفعيل مبادرة التبادل الطلابي بين الجامعات، وكذلك مناقشة مشروع تطوير البرامج بعد التحول للفصول الدراسية الثلاثة، إضافة إلى مناقشة مقترح بناء منصة لخدمة السجل المهاري لطلاب الحاسب، ومناقشة الاختبارات المعيارية في التخصصات الحاسوبية.

كما تعرف الضيوف على أنشطة الأندية الطلابية التقنية مثل نادي الأمن السيبراني، ونادي إنترنت الأشياء، ونادي قوقل للطلبة المطورين، والأكاديميات العلمية ودورها في كلية الحاسب وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تدشين وانطلاق مسابقة "التقط العلم" على مستوى كليات الحاسب الآلي بالجامعات السعودية.