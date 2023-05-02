شكرا لقرائتكم برنامج الغذاء العالمي يشكر السعودية على إجلاء فريقه من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقالت ماكين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “في أوقات الأزمات، يواصل شركاؤنا التقدم بطرق رائعة. شكرًا للمملكة لدورها الحاسم في مساعدتنا على إجلاء فريق برنامج الأغذية العالمي في السودان وآخرين إلى بر الأمان خلال هذا الصراع المدمر”. قد يهمّك أيضاً وأكدت امتنان فريق برنامج الغذاء للغاية بشأن هذه المساعدة. جهود مضنية

وتبذل المملكة الجهود بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.