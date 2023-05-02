وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها لرصد ومنع انتشار «البيع العشوائي» في الشوارع الرئيسة، وداخل الأحياء، وأسفرت عن مُصادرة عددٍ من البسطات جرى استخدامها لممارسة «البيع العشوائي»، وإزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.
يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد فيها «البيع العشوائي» وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات، فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 6 أطنان خضروات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.