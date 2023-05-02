3 مناطق تتأثر بالحالة المطرية

هطلت، الثلاثاء، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت لجريان السيول، وصاحبتها زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، وامتدت إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران، في حين تعرضت أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية لنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.