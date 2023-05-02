تطوير قدرات ومواهب اليتيمات بالمدينة المنورة

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ويشمل البرنامج الذي يشرف عليه المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام وترعاه مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، 4 محاور هي: الإيماني، الاجتماعي، القيم الأخلاقية والمحور المهاري، حيث يقدم البرنامج منهجية متكاملة تلبي احتياجات الأيتام النفسية والتربوية والتنموية وتعمل على غرس القيم فيهم وتطوير مهاراتهم واستثمار طاقاتهم واكتشاف قدراتهم من خلال تربويين ومتخصصين في نادي تكافل الاجتماعي وذلك للوصول إلى شخصية متكاملة لليتيم.
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