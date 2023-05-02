تطوير قدرات ومواهب اليتيمات بالمدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير مهاراتهن وقدراتهن، نفذت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة برنامج عناية لرعاية اليتيم، مستهدفة اليتيمات من الفئة العمرية 10 - 12 سنة، لغرس وتعزيز القيم الأخلاقية واكتساب مهارات التفاعل مع المجتمع التي تساعدهن على تطوير الذات واكتشاف قدراتهن والتعرف على مواهبهن وهواياتهن وبنائها من خلال متخصصين تربويين عبر برامج ترفيهية تشمل مسابقات وتحديات وعروض مرئية ولقاءات تفاعلية وذلك بمقر نادي تكافل الاجتماعي بالمدينة المنورة. ويشمل البرنامج الذي يشرف عليه المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام وترعاه مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، 4 محاور هي: الإيماني، الاجتماعي، القيم الأخلاقية والمحور المهاري، حيث يقدم البرنامج منهجية متكاملة تلبي احتياجات الأيتام النفسية والتربوية والتنموية وتعمل على غرس القيم فيهم وتطوير مهاراتهم واستثمار طاقاتهم واكتشاف قدراتهم من خلال تربويين ومتخصصين في نادي تكافل الاجتماعي وذلك للوصول إلى شخصية متكاملة لليتيم.

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