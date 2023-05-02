ربط بيانات «توكلنا خدمات» مع تطبيقات الرعاية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أمس مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر، للاستفادة من خدمات بوابة التطوع عبر تطبيق «توكلنا خدمات».

ومثل «سدايا» نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا عبدالعزيز الناجم ومن جانب الهلال الأحمر مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس عبدالعزيز المرشد.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط بيانات المواطنين والمقيمين في تطبيق «توكلنا خدمات» مع خدمات التطبيقات الالكترونية للرعاية الصحية، وبحث التعاون في تقديم خدمات التدريب والتوعية المشتركة (الرسائل التثقيفية، والتوعوية المجتمعية، والمحاضرات التوعوية بالإسعافات الأولية).

كما تهدف إلى الاستفادة من خدمات التطوع بالتعاون مع الهلال الأحمر من خلال استعراض بطاقة المتطوع عبر المحفظة الرقمية بالتطبيق.