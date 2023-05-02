شكرا لقرائتكم خبر ضبط 11 مروجا في وكر مجهز بكاميرات مراقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على 11 متهما، 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزل شعبي مجهز بكاميرات مراقبة بمدينة سكاكا وكرا لهم، ونتج عن ذلك ضبط الميثامفيتامين المخدر (الشبو) والحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات وأجهزة هواتف متنقلة وسلاحين ناريين وذخيرة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 11 مروجا في وكر مجهز بكاميرات مراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.