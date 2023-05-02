شكرا لقرائتكم خبر علاقة السمنة بالسكري تحت مجهر 24 محاضرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لزيادة الوعي وتحسين فهم الصلة بين مرض السكري والسمنة، نظمت «الصحة» أمس، الملتقى العلمي لمراكز ووحدات السكري والغدد الصماء وجراحة السمنة، بمشاركة 24 محاضرا، وذلك في فندق فوكو بالرياض.

وسيقدم المحاضرون على مدار يومين، 24 محاضرة عبر 6 ورش عمل تتناول عددا من المحاور من أبرزها (ما الجديد في الأدلة الإرشادية، رعاية السكري افتراضيا، جراحة السمنة الأولية، نمط الحياة كعلاج، مستقبل أجهزة توصيل الأنسولين، وأفضل الأدلة العلمية على الوقاية من التخثر بعد جراحة السمنة، بالإضافة إلى كيفية التغلب على الحواجز النفسية في معالجة السمنة، وتحسين الإفاقة بعد جراحة السمنة، والمضاعفات التغذوية ما بعد جراحة السمنة).

ويتضمن الملتقى عددا من الساعات التعليمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أبرز أهداف ومحاور الملتقى:

