علاقة السمنة بالسكري تحت مجهر 24 محاضرا

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وسيقدم المحاضرون على مدار يومين، 24 محاضرة عبر 6 ورش عمل تتناول عددا من المحاور من أبرزها (ما الجديد في الأدلة الإرشادية، رعاية السكري افتراضيا، جراحة السمنة الأولية، نمط الحياة كعلاج، مستقبل أجهزة توصيل الأنسولين، وأفضل الأدلة العلمية على الوقاية من التخثر بعد جراحة السمنة، بالإضافة إلى كيفية التغلب على الحواجز النفسية في معالجة السمنة، وتحسين الإفاقة بعد جراحة السمنة، والمضاعفات التغذوية ما بعد جراحة السمنة).
ويتضمن الملتقى عددا من الساعات التعليمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
أبرز أهداف ومحاور الملتقى:
- تسهيل تعاون المتخصصين وواضعي السياسات.
- عرض الطرق الإبداعية للوقاية والتشخيص والعلاج.
- مناقشة آخر نتائج الأبحاث والاتجاهات الناشئة.
- دور جراحة السمنة في علاج السكري.
- آلية التحكم في مرض السكري.
- اختيار المرضى وعمليات السمنة المناسبة.
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