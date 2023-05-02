الإحساس بالمسؤولية أعلى قيمة في المجتمع السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك المجتمع بقيمه الوطنية يدفع أفراده ليكونوا طاقات فاعلة في تحقيق نماء الوطن وتقدمه.

ووفقا لنتائج دراسة تنمية الشباب السعودي، والتي نشرها مجلس شؤون الأسرة فإن أعلى القيم في المجتمع السعودي وفقا لرؤية الشباب هي: إحساس الفرد بالمسؤولية، العزيمة والمثابرة، التسامح، العمل الجاد.

وتضمنت القائمة بالترتيب: العدالة، الإتقان، الوسطية، الالتزام بالأنظمة، الشفافية، تقنين الإنفاق.

وحدد المجلس 7 سبل لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء للمجتمع في نظر الشباب، تضمنت: غرس المبادئ والقيم،

والتنشئة على الثقافة والعادات الاجتماعية، وتدريس مقررات تعنى بالإرث الحضاري السعودي، وكذلك المحافظة على الزي الوطني في الأماكن العامة، والتمسك باللغة العربية، وإحياء الفعاليات التراثية.

أعلى القيم من وجهة نظر الشباب

