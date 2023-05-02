بدء التسجيل في 7 برامج بمعهد الفنون التقليدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية بمحافظة العلا، بالتعاون مع فنون العلا من خلال مدرسة الديرة، عن إتاحة التسجيل في مجموعة من البرامج التدريبية خلال مايو، تحتوي على 7 برامج متنوعة، إذ يسعى المعهد إلى تعزيز القدرات الوطنية، والارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة في مجالات الفنون التقليدية بمختلف أنواعها. ولفت المعهد الانتباه إلى أن البرامج التدريبية متاحة لجميع المواطنين الراغبين في الانضمام إليها، حيث يمكن للراغبين إكمال بيانات تسجيلهم من خلال الموقع الالكتروني للمعهد surveys.rcu.gov.sa.

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