التحالف الإسلامي: المجابهة الفكرية أولى ركائز محاربة الإرهاب

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واستقبل أمين عام التحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي في مقر التحالف الإسلامي بمدينة الرياض مدير الاستخبارات العسكرية بجمهورية العراق اللواء الركن زيد وادي، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجمهورية العراق، كما استمع اللواء الركن زيد وادي لشرح مفصل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتفعيلها لمحاربة الإرهاب.
بعد ذلك تجول الضيف والوفد المرافق له بين جنبات مقر التحالف، واطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.
وأشاد مدير الاستخبارات العسكرية العراقية بجهود التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، والمنهجية الاستراتيجية التي يعمل بها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها.
من جانبه أوضح أمين عام التحالف اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان أن تكون جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة
أبرز التصريحات:
- الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.
- الإرهاب آفة يجب تكاتف جميع الدول والمنظمات للقضاء عليها بكافة السبل والطرق.
- سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية باتت في تغير مستمر مع تقدم الوسائل الحديثة.
- جمهورية العراق عانت من الإرهاب والجماعات المتطرفة.
- الإشادة بجهود العراق في حربه المستمرة والدائمة لمجابهة الإرهاب.
- دعوة الحكومة العراقية إلى الانضمام إلى التحالف الإسلامي للعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء.
- ضرورة ردع هذه الآفة المقيتة التي من شأنها إثارة الفتن والتطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه.
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