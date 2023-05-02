الشورى يطالب بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية

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جاء ذلك خلال مناقشة تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة، وأبدى المجلس عددا من الملحوظات منها إيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.
ودعا الأعضاء الوزارة للتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للإسهام في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة.
وأشاروا إلى أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك، إلى جانب تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصا في مجال التجارة الالكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
كما طالبوا بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين. وتضمنت المطالب الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية.
مناقشات المجلس:
- مطالبة المركز السعودي للاعتماد بتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز.
- تعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري.
- دعوة المركز لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية ووزارة الرياضة في صربيا.
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