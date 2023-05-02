شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب أعضاء بمجلس الشورى أمس وزارة التجارة بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة، وأبدى المجلس عددا من الملحوظات منها إيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.

ودعا الأعضاء الوزارة للتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للإسهام في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة.

وأشاروا إلى أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك، إلى جانب تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصا في مجال التجارة الالكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.

كما طالبوا بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين. وتضمنت المطالب الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية.

مناقشات المجلس:

