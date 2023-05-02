شكرا لقرائتكم خبر «فيا رياض».. وجهة ترفيهية فريدة على الطراز السلماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ موعد افتتاح منطقة «فيا رياض»، أحد أرقى المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض في 11 مايو الجاري.

وأوضح أن منطقة «فيا رياض» توفر مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما، بما يعزز من توفير خدمات الضيافة والتسوق، والإقامة المميزة والراقية بالعاصمة الرياض.

وتشكل منطقة «فيا رياض» الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدا من أشهر فنادق الخمس نجوم، وكثيرا من المطاعم والمقاهي العالمية التي توجد بالمملكة للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تشهد «فيا رياض» تشكيلة متنوعة من العروض المختلفة، وأماكن الترفيه ذات النمط الفاخر التي تزخر بها المنطقة.

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