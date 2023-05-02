القبض على 5 مخالفين لنظام البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم ضبط 9 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 3 مقيمين من الجنسيات البنجلاديشية والباكستانية واليمنية ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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