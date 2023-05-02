شكرا لقرائتكم خبر إزالة 16 بسطة عشوائية وضبط سيارة نقل لحوم مخالفة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة 16 بسطة عشوائية خلال جولاتها الميدانية للقضاء على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم، حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط بسطات لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومركبة استخدمت في نقل اللحوم بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم إتلاف الكمية التي تقدر بـ100 كجم بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة عناصر التشوه البصري وإزالة جميع مسبباته والحد من الظواهر المخالفة التي تخدش المظهر العام بـالعاصمة المقدسة، وأكدت الأمانة أهمية تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات والظواهر والممارسات التي قد تؤثر على سلامة المواد الغذائية المعروضة عبر تطبيق بلدي.

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