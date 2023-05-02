شكرا لقرائتكم أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على تصريح الدكتور سامي الحمود بأن تناول فيفادول بلس أو سولبادين يظهر تحليلك في خانة مدمني المخدرات.

تعليق الدكتور الخضيري

وغرد الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: كلام الدكتور سامي صحيح وقد يحدث ذلك حسب الكمية والجرعة ولكن اعتراضي هو على منشور آخر يزعم أن هذه الأدوية صارت محظورة وأن من يتناولها يحال لإدارة المخدرات كم في المنشور المرفق وهذا خطأ وغير صحيح ولم يصدر من أي جهة رسمية ولا يعتبر مخدرات.

وكانت هناك تحذيرات من حبوب سولبادين لاحتوائها على كودايين الذي يسبب الإدمان، واستنكرت بيعه في الصيدليات دون رقابة.