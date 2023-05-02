شكرا لقرائتكم مروجو المخدرات في السعودية في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من متورطي جرائم جنائية ومروجي المخدرات، ضمن حملات ميدانية في كافة أنحاء المملكة.

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو، نشره عبر موقع تويتر تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مواطن قام بقيادة مركبته بتهور، وصدم مركبات في طريق عام، ولم يتوقف، واتضح أنه في حالة غير طبيعية، وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

مادة الشبو

وتابع: كما تم القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر في جدة، فضلًا عن مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الشبو في الدمام.

ترويج مواد مخدرة

وأردف: كما تم القبض على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، قاموا بترويج مادة الشبو في حفر الباطن، و3 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسية المصرية، ومواطن قاموا بتهريب ونقل وتلقي المواد المخدر في جزيرة فرسان، وضبط بحوزتهم على 470.950 ريالًا وهواتف متنقلة.

واستكمل الأمن العام: كما تم القبض على مقيمين قاما بترويج مادة الحشيش المخدر في القطيف، و4 مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، والممنوعات في حائل، ومقيم من الجنسية النيجرية قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر في المدينة المنورة.