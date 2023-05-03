شكرا لقرائتكم 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي نايف المرشدي الحالات التي لا يُعاقب فيها الشخص المدمن ولا يدخل السجن.

وقال المرشدي خلال لقاء له مع قناة الرسالة: إنه في حال تقدم الشخص المدمن بالبلاغ بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، تقدموا ببلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة الجنائية ويتم التعامل بسرية.

علاج وتأهيل

وتابع: تتم معالجة الشخص ويصبح شخصًا نافعًا في المجتمع، حيث سيتم التعامل معه علاجيًّا وليس عقابيًّا، فلدينا مصحات متخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم.