شكرا لقرائتكم آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة الحج، التذكير بموعد إصدار تصاريح الحج لعام 1444 هجريًّا بداية من 15 شوال، مشددة على أن إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار التصريح.

تصاريح الحج

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، بشأن مواعيد إصدار تصاريح الحج، حيث قالت: يبدأ إصدار تصاريح حج عام 1444هـ بداية من 15 شوال، وإكمال أخذ التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار التصريح.

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ونوهت الوزارة بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.

إسكان الحجاج

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة أعلنت عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري.

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.