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آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام

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الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة الحج، التذكير بموعد إصدار تصاريح الحج لعام 1444 هجريًّا بداية من 15 شوال، مشددة على أن إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار التصريح.

تصاريح الحج

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، بشأن مواعيد إصدار تصاريح الحج، حيث قالت: يبدأ إصدار تصاريح حج عام 1444هـ بداية من 15 شوال، وإكمال أخذ التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار التصريح.

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ونوهت الوزارة بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.

إسكان الحجاج

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة أعلنت عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري.

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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