مسؤولو أمن يطالبون الصحة بتعديل تصنيفهم الفني

يتطلع عدد من مسؤولي الأمن الصحي في وزارة الصحة، إلى إعادة تصنيفهم إلى «فني» أسوة بزملائهم من خريجي البرامج الصحية الأخرى، وذلك بعد تكرار مطالباتهم والرفع للوزارة، مستندين إلى المادة 21 من قواعد تصنيف الفنيين، في حين أشارت «الصحة» إلى أن الموضوع من اختصاص هيئة التخصصات.

دبلومات صحية

طالب مسؤولو الأمن الصحي في الوزارة بالمساواة بعد التحاقهم ببرنامج للدبلومات الصحية أطلقته هيئة التخصصات الصحية بإيعاز من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استقطبت من خلاله عددًا من حملة البكالوريوس من مختلف التخصصات لإلحاقهم ببرامج مثل الأمن الصحي، ومساعد طبيب أسنان، وفني رعاية مرضى، والترميز الطبي، وفني مسعف وفني نظارات.

مساعد صحي

قال مسؤولو الأمن الصحي، إن جميع هذه البرامج -باستثناء الأمن الصحي- تؤهل مجتازيها لتصنيف «فني»، وهو التصنيف المستحق للحاصلين على مؤهل بكالوريوس لا يؤهلهم لدرجة أخصائي، وفقًا للمادة الواحدة والعشرين من اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني. أما خريج الأمن الصحي فيصنف (مساعدًا صحيًا)، وهذا التصنيف يستحقه الحاصل على دبلوم صحي مدته سنة بعد الثانوية العامة حسب اللائحة، كما أن تصنيف مسؤولي الأمن الصحي في فئة مساعد صحي مع استحقاقهم لتصنيف فني أسوة بخريجي باقي البرامج، على الرغم من تساوي المؤهلات وتماثل متطلبات القبول إلى حد كبير فيه هضم كبير لحقوقهم «على حد قولهم»، إذ يتطلع 5373 من موظفي الأمن الصحي لتصحيح تصنيفهم انطلاقًا من حرص الوزارة على إنصاف جميع منسوبيها واهتمامها بجودة حياتهم الوظيفية، وتخصيصها لذلك برامج خاصة.