لجان لمتابعة مساجد المحطات والطرق والأسواق

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمناطق في متابعة المساجد الأهلية بالمحطات والطرق الرئيسية والأسواق. وتم تشكيل عدد من اللجان للوقوف على المساجد للتأكد من تحقيقها لاشتراطات الوزارة ومعالجة أي ملاحظات يتم تدوينها من قبل المراقبين عليها.

العناية بالمساجد

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إطلاق خدمة العناية بالمساجد، وأوضحت أنه تم إطلاق الخدمة العناية عبر بوابة إلكترونية تتيح للمحسنين فرصة العناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين؛ عبر توفير مختلف مستلزماتها من صيانة أو رعاية أو سقيا ماء أو بناء أو ترميم، وذلك من خلال 3 مراحل رئيسية، تتضمن صيانة المساجد ورعايتها وسقيا الماء في خمس مناطق إدارية وهي، الرياض، مكة، المدينة، الشرقية، والقصيم، فيما تتضمن المرحلة الثانية ترميم المساجد القائمة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إتاحة التبرع لبناء المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم التوسع في التغطية لجميع مناطق المملكة حتى اكتمال جميع المراحل.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة العناية بالمساجد تأتي امتداداً لعمل المنصة الرامي إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه رقمياً، بما يسهم في تحفيز التكافل الاجتماعي وتحقيق مبادئ التضامن بين مختلف فئات المجتمع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

حرص الدولة

وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذه الخطوة تأتي استشعاراً منها بأهمية العناية بالمساجد بشكل عام والأهلية بشكل خاص وتهيئتها بما يحفظ حرمتها الدينية، إضافة إلى إبراز حرص الدولة المباركة قيادة وشعباً ببيوت الله وخدمتها بما يليق بها.

رقابة وجودة

وأنهت عديد من الأمانات تأهيل وتطوير محطات الوقود داخل المدن والطرق السريعة، وفق معايير تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق، لرفع كفاءة ومستوى الخدمات بها.

وتستهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من برنامج تأهيل محطات الوقود إتاحة الفرصة للاستثمار، والدخول لسوق محطات الوقود على الطرق السريعة من خلال شركات مؤهلة يتوفر بها إدارات مختصة للرقابة والجودة والمتابعة المباشرة لأعمال الإدارة والتشغيل داخل المحطة، إضافة إلى تدريب العمالة على تقديم الخدمات داخل المحطة.