375 موقوفا بقضايا فساد من 10 جهات حكومية

وبلغت الجولات الرقابية للهيئة في شهر رجب 2194 جولة وقامت بـ241 تحقيقا وأوقفت 159 متهما، أما في شعبان فقد بلغت الجولات الرقابية 1631 جولة وحققت مع 251 شخصا وأوقفت 142 متهما، وفي رمضان الماضي قامت الهيئة بـ1612 جولة رقابية وحققت مع 131 متهما وأوقفت 74 شخصا.
جولات وتحقيقات
رمضان
1612 جولة رقابية
131 تحقيقًا
إيقاف 74 شخصًا
شعبان
1631 جولة رقابية
251 تحقيقًا
إيقاف 142 شخصًا
رجب
2194 جولة رقابية
241 تحقيقًا
إيقاف 159 شخصًا
جمادى الآخرة
2364 جولة
307 تحقيقات
إيقاف 142
صفر
3164 جولة
147 تحقيقًا
إيقاف 97
ربيع الأول
3426 جولة
148 تحقيقًا
إيقاف 60
ربيع الآخر
2799 جولة
308 تحقيقات
إيقاف 138
جمادى الأولى
2426 جولة
437 تحقيقًا
170 موقوفًا
وزارات وجهات شملتها الجولات الرقابية
01 الداخلية
02 الدفاع
03 الحرس الوطني
04 الطاقة
05 العدل
06 الشؤون البلدية والقروية والإسكان
07 التعليم
08 البيئة والمياه والزراعة
09 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
10 الضريبة والجمارك
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