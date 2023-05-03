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الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح

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شكرا لقرائتكم الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الخارجية أن مبنى الملحقية الثقافية في جمهورية السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

استنكار وشجب

‌‎وإذ تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

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وقف التصعيد

‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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