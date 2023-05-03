اخبار السعوديه

المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق.

ونشرت المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة.

قد يهمّك أيضاً

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023
إقلاع طائرة أممية من جدة لإجلاء 25 دبلوماسيًا من السودان

خطوات استخدامها

ـ  التوجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.

ـ سحب صمام الأمان، والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب.

ـ الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.

ـ مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا