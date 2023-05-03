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شكرا لقرائتكم المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق.
ونشرت المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة.
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خطوات استخدامها
ـ التوجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.
ـ سحب صمام الأمان، والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب.
ـ الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.
ـ مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.