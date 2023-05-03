شكرا لقرائتكم القبض على 4 باكستانيين لترويجهم الشبو في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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