شكرا لقرائتكم لحظة نجاة طفلة من الكلاب الضالة في القريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة في محافظة القريات بمنطقة الجوف، أمس الثلاثاء.

نجاة الطفلة وهروب الكلاب

وأظهر المقطع، طفلة صغيرة تسير بمفردها بأحد الشوارع، وفجأة هاجمتها مجموعة من الكلاب، وحاولت الفرار منهم، وتدخل عدد من الأشخاص على الفور وأجبروا الكلاب على الهرب، وتمكنوا من إنقاذ الطفلة.

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ويحذر الخبراء من خطورة ترك الأطفال الصغار بمفردهم لاسيما في المناطق النائية، حيث تكثر الكلاب الضالة وتتسبب في مخاطر على حياة الأطفال.