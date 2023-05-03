الصحة: شيكات قديمة بأسماء شركات وأفراد لم تستطع الوصول لأصحابها - #عاجل

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الحرب على السموم تتواصل
واصلت الأجهزة الأمنية أمس حملاتها لضبط محاولات تهريب المخدرات، وجرى القبض على 33 من المتورطين في عمليات تهريب وترويج الحشيش والشبو...
لجان لمتابعة مساجد المحطات والطرق والأسواق
شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمناطق في متابعة المساجد الأهلية بالمحطات والطرق الرئيسية والأسواق. وتم تشكيل عدد...
مسؤولو أمن يطالبون الصحة بتعديل تصنيفهم الفني
يتطلع عدد من مسؤولي الأمن الصحي في وزارة الصحة، إلى إعادة تصنيفهم إلى «فني» أسوة بزملائهم من خريجي البرامج الصحية الأخرى، وذلك بعد...
375 موقوفا بقضايا فساد من 10 جهات حكومية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال الـ3 الأشهر الماضية، 623 تحقيقًا، وأوقفت 375 شخصًا، وقامت بـ5437 جولة رقابية، شملت عددا...
3 مناطق تتأثر بالحالة المطرية
هطلت، الثلاثاء، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت لجريان السيول، وصاحبتها زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان،...
مصادرة 6 أطنان خضروات بجدة
صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المطار الفرعية 6 أطنان من الخضروات، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لزيادة الامتثال للاشتراطات...
33 متاجرا بالحطب المحلي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة، 32 مواطنًا ومقيم من الجنسية السودانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 47...
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