الصحة: شيكات قديمة بأسماء شركات وأفراد لم تستطع الوصول لأصحابها - #عاجل

الحرب على السموم تتواصل واصلت الأجهزة الأمنية أمس حملاتها لضبط محاولات تهريب المخدرات، وجرى القبض على 33 من المتورطين في عمليات تهريب وترويج الحشيش والشبو... المناطق: يمن لقمان، المناطق: يمن لقمان، دوت الخليج 13 شوال 1444 هـ 13 شوال 1444 هـ لجان لمتابعة مساجد المحطات والطرق والأسواق شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمناطق في متابعة المساجد الأهلية بالمحطات والطرق الرئيسية والأسواق. وتم تشكيل عدد... دوت الخليج دوت الخليج 12 شوال 1444 هـ 12 شوال 1444 هـ مسؤولو أمن يطالبون الصحة بتعديل تصنيفهم الفني يتطلع عدد من مسؤولي الأمن الصحي في وزارة الصحة، إلى إعادة تصنيفهم إلى «فني» أسوة بزملائهم من خريجي البرامج الصحية الأخرى، وذلك بعد... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 12 شوال 1444 هـ 12 شوال 1444 هـ 375 موقوفا بقضايا فساد من 10 جهات حكومية باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال الـ3 الأشهر الماضية، 623 تحقيقًا، وأوقفت 375 شخصًا، وقامت بـ5437 جولة رقابية، شملت عددا... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 12 شوال 1444 هـ 12 شوال 1444 هـ 3 مناطق تتأثر بالحالة المطرية هطلت، الثلاثاء، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت لجريان السيول، وصاحبتها زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 شوال 1444 هـ 12 شوال 1444 هـ مصادرة 6 أطنان خضروات بجدة صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المطار الفرعية 6 أطنان من الخضروات، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لزيادة الامتثال للاشتراطات... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 12 شوال 1444 هـ 12 شوال 1444 هـ 33 متاجرا بالحطب المحلي ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة، 32 مواطنًا ومقيم من الجنسية السودانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 47... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 12 شوال 1444 هـ 12 شوال 1444 هـ

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