شكرا لقرائتكم التأمينات: وقف صرف ساند إذا تجاوز المستفيد 60 يوماً خارج البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الأربعاء، المدة التي إذا تجاوزها متابعات الخليج 365 خارج المملكة تتسبب في إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل “ساند”.

وقالت التأمينات، في حساب العناية بالعملاء عبر “تويتر”، ردا على سؤال لأحد المواطنين، إنه “يتم إيقاف صرف تعويض ساند عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة مدة 60 يوماً متصلة أو متقطعة”.

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شروط استحقاق دعم ساند

من جهتها، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط استحقاق المستفيد لدعم ساند.