شكرا لقرائتكم القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في بحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمحافظة بحرة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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