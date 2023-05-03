انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن في صفر

مشيراً إلى أن المسابقة تأتي امتداداً لما تقدمه هذه الدولة المباركة من تحفيز لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره. وأوضح أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظته، ويقام حفلها الختامي في رحاب المسجد الحرام، منوهاً بما حققته المسابقة خلال مسيرتها التي تجاوزت 4 عقود على المنافسة لحفظ القرآن الكريم، وإبراز جهود المملكة في العناية والاهتمام والتشجيع على حفظ كتاب الله الكريم.
وسيتنافس المشاركون في هذه المسابقة بـ 5 فروع هي:
- فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "رواية ودراية".
- حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.
- حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.
- حفظ 15 جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
- حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
مما يذكر أن الأمانة العامة للمسابقة، قد رفعت عبر بوابتها الإلكترونية شروط المسابقة وإجراءاتها التنظيمية التي تمكن الجهات المعنية من الاطلاع عليها وترشيح المتسابقين للمشاركة في هذه المسابقة العالمية عبر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتسهيل الإجراءات لتمكين أكبر عدد من المشاركة فيها.
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