تسجيل نصف مليون متطوع في القطاع الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل 521 ألف متطوع ومتطوعة في منصة «التطوع الصحي» منذ تدشينها في أبريل 2020.

وكرم وزير الصحة فهد الجلاجل أعضاء لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي، نظير جهودهم في تمكين التطوع الصحي على مدى 3 أعوام.

وحققت اللجنة أرقاما قياسية في تمكينها للتطوع الصحي، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات الصحية، وذلك تزامنا مع بداية جائحة كورونا (كوفيد 19) لتمكين المتطوعين من تقديم جهودهم التطوعية.

يذكر أن لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي تشكلت بأمر ملكي، برئاسة «الصحة»، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية، فيما تأسس مركز التطوع الصحي في الوزارة عام 2019، ويعد أحد مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، ورؤية المملكة.

أعمال لجنة خطة التطوع:

