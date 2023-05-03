شكرا لقرائتكم خبر 1.7 مليون مستفيد من خدمة «حالة قضية» بالمظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح ديوان المظالم أن المستفيدين تمكنوا من خلال الخدمة من التعرف على المراحل التي مرت بها دعواهم وما وصلت إليه.
يشار إلى أن الاستعلام عن حالة قضية هي إحدى الخدمات التي تقدمها منصة معين الرقمية التابعة لديوان المظالم؛ سعيا لتيسير سبل التقاضي الرقمي، وربط أطراف الدعاوى بمسار دعاواهم وما يستجد عليها من خطوات وملاحظات أثناء مراحل التقاضي إلى صدور الحكم.
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