كرنفال تفاعلي ترفيهي في موسم جدة سيتي ووك

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وتتضمن الفعاليات عددا من المناطق المنوعة التي تقام للمرة الأولى في جدة، وألعابا حماسية مناسبة لجميع الأعمار، إضافة إلى محال ومطاعم متنوعة وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق، وكذلك القرية اليابانية التي تحتضن منطقة الأنمي بفعالياتها اليومية المختلفة المتمثلة في ورشة عمل الخط الياباني، وعروض الأنمي الاستعراضية، والحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين.
كما يستمتع زائر الموسم بفعاليات منطقة سبلاش التي تتضمن ألعابا مائية للصغار والكبار، ومنطقة المطاعم المحلية والعالمية، ومنطقة الكرنفال التي تشمل ألعابا للكبار والصغار، ومنطقة الرعب التي يتواجد بها بيت الرعب، ومنطقة المكتبة والمتحف التي تضم عددا من شخصيات الأنمي، ومنطقة جدة لايف التي تحوي على المسرح العربي ومسرح الأطفال وقصر العجائب، ومنطقة موفي لاند التي تشتمل على مسرح «كواليس» الأفلام والمسلسلات، وتجربة تزلج فريدة من نوعها في حصة مدتها 25 دقيقة.
أبرز الفعاليات:
- ألعاب حماسية مناسبة لجميع الأعمار
- محال ومطاعم متنوعة وأكشاك الطعام
- القرية اليابانية التي تحتضن منطقة الأنمي
- عروض الأنمي الاستعراضية
- الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين
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