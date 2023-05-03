شكرا لقرائتكم خبر كرنفال تفاعلي ترفيهي في موسم جدة سيتي ووك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم منطقة «سيتي ووك» المقامة حاليا بمدينة جدة في نسختها الثانية حزمة من الفعاليات المنوعة، والتي تعد من كبريات المناطق الترفيهية في المملكة، حيث يعيش الزائر مختلف التجارب الشيقة في أجواء ملائمة تثري شغف مختلف الأعمار، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة 2023.

وتتضمن الفعاليات عددا من المناطق المنوعة التي تقام للمرة الأولى في جدة، وألعابا حماسية مناسبة لجميع الأعمار، إضافة إلى محال ومطاعم متنوعة وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق، وكذلك القرية اليابانية التي تحتضن منطقة الأنمي بفعالياتها اليومية المختلفة المتمثلة في ورشة عمل الخط الياباني، وعروض الأنمي الاستعراضية، والحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من الفنانين.

كما يستمتع زائر الموسم بفعاليات منطقة سبلاش التي تتضمن ألعابا مائية للصغار والكبار، ومنطقة المطاعم المحلية والعالمية، ومنطقة الكرنفال التي تشمل ألعابا للكبار والصغار، ومنطقة الرعب التي يتواجد بها بيت الرعب، ومنطقة المكتبة والمتحف التي تضم عددا من شخصيات الأنمي، ومنطقة جدة لايف التي تحوي على المسرح العربي ومسرح الأطفال وقصر العجائب، ومنطقة موفي لاند التي تشتمل على مسرح «كواليس» الأفلام والمسلسلات، وتجربة تزلج فريدة من نوعها في حصة مدتها 25 دقيقة.

أبرز الفعاليات:

