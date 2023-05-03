تمكين الشباب يتصدر مناقشات مؤتمر الإعلام الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتصدر تمكين الإعلاميين الشباب مناقشاته، تواصل اللجان التحضيرية لمؤتمر الإعلام الوطني استعداداتها المكثفة لاستضافة الحدث الإعلامي الكبير، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية الإعلام والاتصال، في الفترة من 21-22 مايو الحالي، وسط مشاركة كبيرة للأكاديميين والقيادات في المجالات والجهات والمعنيين بقطاع الإعلام. إضافة إلى نخبة من المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.

وأكد عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإعلام الوطني الأمير الدكتور سعد بن سعود، أن المؤتمر يشكل حدثا إعلاميا بارزا يستهدف تحقيق التأصيل العلمي والمنهجي لمفهوم الإعلام الوطني، وبلورة الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ويناقش سبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني بالمملكة، والأدوار المنتظرة من القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي، لتعزيز حضورها في خارطة الإعلام الوطني المؤثر والفعال.

ولفت إلى أن كلية الإعلام والاتصال استحضرت عند الإعداد للمؤتمر التطورات الكبرى التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، الأمر الذي دفع بالعمل الإعلامي إلى الواجهة في ظل الأدوار المنتظرة لتعزيز رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن اللجان التنفيذية للمؤتمر تعمل حاليا بشكل متواصل وحيوي على تنفيذ الخطط المستهدفة، مؤكدا أن كلية الإعلام والاتصال تسعد وتعتز وتفخر بأن الجزء الأهم في تنفيذ هذه الخطط التشغيلية للمؤتمر هم من طلابها وطالباتها، الذين يعول عليهم كثيرا في أن تسهم مثل هذه المؤتمرات في صقل مواهبهم وقدراتهم في الجانب المهني.

مناقشات المؤتمر







سبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني



الأدوار المنتظرة من القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي



تعزيز حضورها في خارطة الإعلام الوطني المؤثر والفعال



حضور المؤتمر