اعتماد القواعد المحدثة لأعمال ملازمي التحقيق

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وتأتي القواعد المحدثة في شكل نصوص محوكمة تسهم في تنظيم وتطوير أعمال ملازمي التحقيق، حيث اشتملت على بيان الواجبات والحقوق المنوطة في هذه المرتبة المهمة من دورة الحياة الوظيفية على سلك أعضاء النيابة العامة، كما بينت أوجه رفع كفاءة وقدرات وجدارة ملازمي التحقيق بما يتلاءم في الاختصاصات الموكلة لهم، إضافة إلى معايير تقييم أعمال الملازمين ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات والمتابعة والرقابة والمساءلة.
يذكر أن تحديث هذه القواعد جاء في صدد حوكمة النيابة العامة لكل آليات أعمالها والتحديث المستمر والدائم.
القواعد المحدثة
- نصوص محوكمة لتنظيم وتطوير العمل
- بيان الواجبات والحقوق
- أوجه رفع كفاءة وقدرات ملازمي التحقيق
- معايير تقييم أعمال الملازمين ومؤشرات الأداء
- معايير المتابعة والرقابة والمساءلة
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