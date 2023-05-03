اعتماد القواعد المحدثة لأعمال ملازمي التحقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام سعود المعجب تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق سعيا لمزيد من تطوير وتنظيم العمل.

وتأتي القواعد المحدثة في شكل نصوص محوكمة تسهم في تنظيم وتطوير أعمال ملازمي التحقيق، حيث اشتملت على بيان الواجبات والحقوق المنوطة في هذه المرتبة المهمة من دورة الحياة الوظيفية على سلك أعضاء النيابة العامة، كما بينت أوجه رفع كفاءة وقدرات وجدارة ملازمي التحقيق بما يتلاءم في الاختصاصات الموكلة لهم، إضافة إلى معايير تقييم أعمال الملازمين ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات والمتابعة والرقابة والمساءلة.

يذكر أن تحديث هذه القواعد جاء في صدد حوكمة النيابة العامة لكل آليات أعمالها والتحديث المستمر والدائم.

القواعد المحدثة

