إصدار 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم المستورد

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وساعدت جهود المركز عبر إصدار تراخيص الاستيراد والبيع على ضخ كميات كبيرة من الفحم والحطب المستورد في السوق المحلية؛ تلبية للطلب المتسارع، وسد احتياجاتها، الأمر الذي سهل حصول المواطنين والمقيمين عليه بأسعار تنافسية، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب السعودي بتشجيعهم على ممارسة بيع وشراء المنتجات المستوردة.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل صندوق التنمية الزراعية عبر برنامج ضمان استيراد الحطب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة؛ لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال بيع وشراء الحطب والفحم المستورد.
تراخيص الحطب والفحم المستورد:
- 1294 ترخيصا بشكل إجمالي.
- 1047 للمؤسسات والشركات.
- 222 الفحم والحطب المتنقل للأفراد.
- 25 لبيع المخلفات الشجرية (حطب المزارع).
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