شكرا لقرائتكم خبر إصدار 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم المستورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، منذ تأسيسه وحتى اليوم، 1294 ترخيصا للمؤسسات والشركات والأفراد لاستيراد الفحم والحطب وبيعهما؛ حيث توزعت التراخيص كالآتي: 1047 ترخيصا للمؤسسات والشركات، و222 ترخيصا لبيع الفحم والحطب المتنقل للأفراد، إضافة إلى 25 ترخيصا لبيع المخلفات الشجرية (حطب المزارع) في جميع مناطق المملكة.

وساعدت جهود المركز عبر إصدار تراخيص الاستيراد والبيع على ضخ كميات كبيرة من الفحم والحطب المستورد في السوق المحلية؛ تلبية للطلب المتسارع، وسد احتياجاتها، الأمر الذي سهل حصول المواطنين والمقيمين عليه بأسعار تنافسية، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب السعودي بتشجيعهم على ممارسة بيع وشراء المنتجات المستوردة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل صندوق التنمية الزراعية عبر برنامج ضمان استيراد الحطب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة؛ لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال بيع وشراء الحطب والفحم المستورد.

تراخيص الحطب والفحم المستورد:

