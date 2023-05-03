جهود المملكة الإنسانية والإغاثية تتصدر معرض البرازيل

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وتجول الضيوف والزوار في المعرض وشاهدوا مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وترجمة معاني آيات القرآن الكريم والتي تبلغ 77 ترجمة، كما اطلعوا على تطبيقات الكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، ومشاهدة زيارة الحرم النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي.
إشادة بجهود المملكة
وأشاد رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية السفير سيدني ليون هوميرون بجهود المملكة الإغاثية، وأنها من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، مبينا أنها تولي الجهود الإغاثية أهمية كبيرة وتضعها في أعلى درجات سلم أولوياتها وتبذل بسخاء جميع أنواع الدعم الذي استفادت منه جميع الدول حول العالم.
وأكد رئيس مركز التسامح العالمي الدكتور عبدالحميد متولي أن جهود المملكة في كل مكان يشهد لها القاصي والداني، خاصة في خدمة دين الإسلام، وأن هذا المعرض يقدم تعريفا مبسطا عن هذا الدين الإسلامي ،وبين أن السعودية هي مملكة الخير والسلام.
أهداف المعرض:
- إبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين
- الأعمال الخيرية والمساعدات الإغاثية والطبية
- جهود السعودية لمحاربة الإرهاب والتطرف
- نشر قيم الاعتدال والتسامح
- مساعي تعزيز وحماية حقوق الإنسان
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